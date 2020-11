Le spot TV, diffusé du 2 novembre au 6 décembre, valorise l’engagement de la marque Juste (origine, matériau, prix), mais aussi celui de l’enseigne en général.

Le film de 30 secondes (à voir ci-dessous) met en avant les principales caractéristiques de la monture Juste : son label Origine France Garantie, sa fabrication par des artisans à Oyonnax, son matériau bio acétate (biodégradable et recyclable) et son prix (129 € TTC). Il insiste en outre sur les valeurs mutualistes d’Ecouter Voir, en soulignant que tous ses bénéfices sont réinvestis dans l’économie sociale et solidaire.

« Dans cette campagne de communication nationale, Écouter Voir amène le grand public à s’interroger sur le sens donné à un achat, et plus précisément au choix d’une paire de lunettes Juste. Avec Juste, nous nous engageons sur une éthique qui se concrétise notamment par l’accessibilité, la qualité et la traçabilité de nos produits… Des engagements rendus possibles grâce aux racines mutualistes de notre enseigne », explique Daniela Dalla Valle, directrice générale déléguée de l’enseigne. « À l’image de la marque, il s’agit d’un film sobre, sans fioriture, se concentrant sur les bénéfices clients », poursuit Thibault Tanchoux-Janin, directeur marketing et communication.

Cette campagne est déclinée par des affiches et dépliants dans les points de vente Ecouter Voir, au nombre de 750 en France.