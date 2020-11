MSK accueille dans son catalogue (Blake Kuwahara, Clayton Franklin, Eclipse, Götti, Kirk & Kirk, Marni, Matsuda, Muzik et Vera Wang) les lunettes Paradigm, une collection propre qui répond à deux tendances actuelles : gommer les frontières entre les catégories de genres et prendre des engagements forts en termes de respect de l’environnement.

Le positionnement des lunettes Paradigm est clair : viser un maximum de porteurs. Comme l’indique ses créateurs, « peu importe votre personnalité et votre âge, nous avons une lunette pour vous ». Ici, pas de logo, on laisse les formes et les couleurs s’exprimer d’elles-mêmes, au porteur de choisir la paire de lunettes qui lui correspond. Tous les modèles, optiques et solaires, en métal comme en acétate, sont conçus par l’équipe interne de designers de MSK.

Afin de respecter son engagement écoresponsable, la marque s’approvisionne « en matériaux de manière responsable, en utilisant des partenaires de production qui privilégient l’importance de réduire l’impact environnemental ».

Les montures en métal utilisent un acier inoxydable allemand avec une coloration plaquée sans nickel, pour assurer légèreté et un recyclage à 100 %. En ce qui concerne les montures en acétate, il faut savoir que la matière excédentaire à la fabrication d’un modèle et conservée pour un autre. Cette réduction du gaspillage permet ainsi de créer des pièces supplémentaires. Bien entendu, l’engagement écoresponsable se ressent également sur le packaging : pas d’emballages inutiles, étuis recyclables, etc…

Cette philosophie à la naissance des lunettes Paradigm glisse également sur la dimension humaine : « Nos montures sont créées dans des infrastructures qui offrent un salaire décent et assurent la sécurité et le bien-être de leurs employés », explique-t-on chez MSK.