Lors de l’assemblée générale statutaire de la coopérative, qui s’est tenue cette année à distance, Eric Plat a été réélu PDG. Il occupe ce poste depuis 2010.

Angélique Subéry, associée Atol propriétaire de trois magasins en Ille-et-Vilaine, a été élue administratrice de la région Bretagne. Olivier Vuillermoz, associé avec deux points de vente dans le Lot-et-Garonne, devient quant à lui administrateur Pyrénées-Atlantique et Lot-et-Garonne. Ted Carret (installé dans le Jura), et David Nauche (installé en Eure-et-Loir) ont aussi été réélus aux côtés de Xavier Buchet, Nicolas Delcloy, Henri Echegut, Robert Yapp, Catherone Oriot, Philippe Chastres et Lucrèce Baudoin.

Réunis à distance, les membres du conseil d’administration ont, le 2 novembre, reconduit Eric Plat à son poste de PDG d’Atol Les Opticiens, pour un nouveau mandat de 2 ans. « Ensemble, nous nous attelons déjà à déployer un plan d’actions pour accompagner l’activité des points de vente de notre réseau pendant le confinement. Malgré le contexte, ou plutôt, surtout dans ce contexte, notre mission de tracer la trajectoire de l’enseigne pour les années à venir demeure notre priorité », a déclaré le dirigeant.