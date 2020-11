La Fnof (Fédération national des opticiens de France), le Rof (Rassemblement des opticiens de France), le Synom (Syndicat national des opticiens mutualistes) et le Gifo (Groupement des industriels et fabricants de l’optique) unissent leur voix pour rappeler aux opticiens que les préconisations de sécurité sanitaire de la filière sont plus que jamais d’actualité.

« De l’application stricte des gestes barrières (distanciation, désinfection, port du masque, sens de circulation…) aux bonnes pratiques en matière d’examen de vue, d’essayage des montures, d’encaissement et de remise des achats, en passant par les relations opticiens-fournisseurs, il est de la responsabilité de chacun de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sécurité de tous », déclarent conjointement les quatre organisations. Elles rappellent ainsi que les professionnels de l’optique peuvent s’appuyer sur trois documents élaborés lors de la première vague au moment de la réouverture des points de vente :

– le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour les opticiens publié par les trois syndicats le ROF, le Synom et la Fnof ;

– les recommandations du Gifo pour le nettoyage et la désinfection des verres, des montures et des lunettes solaires dans le contexte Covid-19 ;

– les bonnes pratiques pour la présentation de montures aux opticiens dans le contexte Covid-19 publiées par le Gifo.

« Les pratiques préconisées dans ces documents couvrent tous les aspects qui font désormais partie de la vie quotidienne de nos entreprises. Le respect de ces mesures est une condition indispensable à la poursuite des activités d’optique-lunetterie », soulignent les syndicats.