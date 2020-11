Le verrier BBGR, qui maintient son activité à 100 %, développe de nouveaux supports d’accompagnement pour ses opticiens partenaires et optimise ses solutions existantes pour faciliter leur quotidien.

Durant le second confinement, les opticiens restent ouverts. Cependant, le maintien de leur activité « dépendra de la fréquentation des points de vente. C’est donc l’information passée aux Français sur l’ouverture des magasins d’optique qui pourra faire la différence », souligne Prûne Marre, présidente de BBGR. Pour aider ses clients à diffuser l’information auprès des porteurs, le verrier a mis sur pied un plan de communication dédié, axé sur le digital. Celui-ci intègre un pack de communication pour animer les réseaux sociaux. Son but est d’informer les porteurs et les inciter à ne pas reporter leur achat. Plusieurs thématiques sont développées : information sur l’ouverture des magasins, respect des protocoles sanitaires en point de vente, communication autour de la durée de validité des ordonnances optiques, disponibilité des opticiens comme professionnels de santé visuelle. BBGR met également à la disposition de ses partenaires des modules de prise de rendez-vous, pour fluidifier le trafic et éviter la présence de trop de personnes en même temps dans le point de vente.

En parallèle, le nouvel Espace Pro, qui a fait peau neuve en septembre dernier, vise à simplifier la gestion du magasin au quotidien, en allégeant les opticiens sur les tâches administratives. « Une démarche qui prend tout son sens dans ce contexte si particulier, où la gestion de leur point de vente ne doit pas prendre le pas sur leur relation avec le consommateur », déclare Prûne Marre. Cette nouvelle version, élaborée en s’appuyant sur les retours d’expérience des utilisateurs, se veut plus ergonomique et intuitive. Parmi ses nouvelles fonctionnalités, on peut noter des accès et contenus dédiés par profil d’utilisateur (collaborateur, responsable de magasin ou propriétaire), un menu de navigation simplifiée avec des contenus personnalisables, des leviers pour booster l’activité (outils d’aide à la vente, argumentaires, catalogues produits, formations…), ou encore un accès aux dernières actualités de BBGR et Nikon.