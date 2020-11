Depuis 2018, la collection Yves Cogan bénéficie d’une nouvelle direction artistique, qui se base sur le thème du voyage, une des passions du fondateur, pour créer ses nouveaux modèles. Pour cet automne-hiver 2020, c’est vers la culture japonaise que se tourne la ligne pour hommes. Focus.

Deux nouveaux thèmes viennent donc cet automne compléter l’offre masculine des lunettes Cogan. Le concept Sashiko, fait référence à la technique traditionnelle japonaise de broderie à travers des motifs sur les faces et les branches des montures. Ce concept se retrouve par exemple sur le modèle YC 2631, conçu d’une barre en inox gravée de motifs japonais, réalisée et découpée chimiquement. On peut le retrouver également sur une version combinée avec de l’acétate, comme sur le modèle YC 0951.

Le concept Katana présente des tenons matricés qui rappellent les manches des sabres des samouraïs, quand le corps de la branche évoque la lame du sabre. On le retrouve entre autres sur le modèle YC 950 en acétate, spécialement conçu pour les grandes tailles (59-17/150) ou encore le YC 2636 et sa forme carrée pour un look plus moderne. Dans les deux cas, outre les tenons matricés, une ligne de couleur sur la branche est ajoutée manuellement à la seringue par application d’une laque. A noter : pour plus de confort, tous les modèles masculins sont équipés de la nouvelle charnière OBE Flex.