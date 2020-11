En cette période de nouveau confinement où notre vue est une nouvelle fois particulièrement sollicitée (télétravail, loisirs sur les écrans et une luminosité en baisse comme à chaque automne, etc.), Zeiss lance aujourd’hui, 16 novembre, une campagne de communication afin d’inciter les Français à prendre soin de leurs yeux en prenant rendez-vous avec leur opticien.

Cette campagne 100 % numérique, prévue pour une durée d’un mois au minimum, attire les internautes vers une page de conseils sur le système visuel, la fatigue visuelle, la lumière bleue, la durée de validité des ordonnances. Ils peuvent également y rechercher le partenaire du verrier le plus proche de chez eux. « La campagne “Prendre soin de ses yeux, c’est essentiel” rappelle que les opticiens font partie de la liste des établissements essentiels », ajoute Zeiss. Elle est visible sur les réseaux sociaux (Faceboook, Twitter, Instagram), sur des sites via des annonces Google, sur des grands sites et applications comme Le Monde, Elle, L’Equipe, RTL, Ouest France, YouTube, SFR, Orange, Le Figaro… Le verrier estime que 27 millions d’impressions seront ainsi générées sur le mois.

« En cette période d’incertitude liée au confinement, il est important de rappeler aux Français que les professionnels de la santé visuelle sont ouverts. Nos yeux sont notre bien le plus précieux, prenons soin d’eux », conclut Nicolas Sériès, président de Zeiss France.