A l’approche du Téléthon 2020, qui aura lieu les 4 et 5 décembre, l’enseigne organise, avec les agences d’Heroiks (Business, Eggs, My Media), une campagne digitale axée sur le partage des vidéos des défis réalisés par Jessica et Claude, deux anciens participants emblématiques de Koh-Lanta. Objectif : récolter un maximum de dons pour l’AFM-Téléthon.

Sur les pages Facebook et Instagram d’Optic 2000, Jessica et Claude réalisent quatre défis sportifs (réaliser une chorégraphie de façon synchronisée, marquer des paniers avec la vue entravée…) chaque mercredi du mois de novembre à 17h. Ils ont trois tentatives pour les réaliser. S’ils y parviennent, l’enseigne reversera 1000€ à l’association AFM-Téléthon. Leurs followers et ceux d’Optic 2000 sont invités à partager ces vidéos sur leurs propres réseaux sociaux avec les hashtags #Optic2000XTéléthon, #Optic2000 et #Optic2000sengage. Pour chaque partage effectué par un membre d’une communauté, le réseau s’engage à reverser 1€ supplémentaire à l’AFM-Téléthon.

Des vidéos réalisées à partir de contenus diffusés sur les réseaux sociaux des deux influenceurs seront aussi reprises sur la plateforme MyTF1.fr. Pour récolter des dons supplémentaires au profit de l’AFM-Téléthon, Optic 2000, MyTF1.fr et la régie Goodeed, s’engagent à reverser une partie de l’investissement publicitaire à l’association pour chaque vidéo vue dans son intégralité par le téléspectateur.

Rappelons que le partenariat entre Optic 2000 et l’AFM-Téléthon a débuté en 2012 et ne se limite pas à des actions au moment du Téléthon : tout au long de l’année, les opticiens du réseau reversent 1€ de chaque deuxième paire à l’organisation. Les magasins sont également des points de collecte avec des enveloppes de dons et une urne mise à disposition de tous.