De plus en plus de lunetiers se penchent sur la question environnementale pour apporter de nouvelles réponses aux consommateurs toujours plus demandeurs de produits respectueux de la nature. Safilo annonce avoir réalisé les premières lunettes de soleil à partir de plastique recyclé, issu de l’océan.

Cette première paire de lunettes a été réalisée en exclusivité pour The Ocean Cleanup, une organisation néerlandaise à but non lucratif, qui a pour objectif de développer des technologies avancées pour la suppression des déchets plastiques des océans.

Ces lunettes sont disponibles en édition limitée. Elles sont munies d’un QR Code qui donne des informations sur le produit, sur le projet The Ocean Cleanup et, encore plus parlant, sur l’endroit précis où ces matières plastiques ont été collectées. Selon les estimations, la fabrication d’une seule paire de lunettes nécessiterait l’équivalent de 24 terrains de football, soit un total de 500 000 terrains pour l’intégralité de l’édition limitée.

Les bénéfices générés par ces lunettes, vendues sur le site de The Ocean Cleanup, seront intégralement réinvestis dans la mission de nettoyage. Ce n’est pas la première fois que Safilo annonce des avancées dans le domaine de l’écologie. Angelo Trocchia, PDG de Safilo Group ajoute d’ailleurs : « Notre engagement en faveur de l’utilisation de matériaux recyclés met en évidence nos efforts continus pour promouvoir une entreprise responsable et fait partie de l’engagement plus large de Safilo envers les personnes, les produits et la planète ».

Nouvelle plateforme B2B et un CA en hausse au 3ème trimestre

Cette automne, Safilo a également mis en ligne une nouvelle plateforme digitale BtoB, baptisée You&Safilo, promettant « tous les outils nécessaires pour réussir du catalogue de produits de lunetterie le plus innovant aux solutions e-commerce et omnicanales les plus avancées », que ce soit pour la commande de produits et de pièces détachées, le SAV, les contacts avec l’entreprise et les commerciaux, la gestion des commandes d’assortiment, l’information en temps réel sur la disponibilité des modèles des marques et des licences, etc.

En parallèle, Safilo a annoncé pour le troisième trimestre 2020 un chiffre d’affaires et une rentabilité en hausse « grâce au rebond du marché nord-américain et à la contribution croissante du commerce en ligne ». Le CA est en hausse de 6 % à taux de change constants à 219,1 millions d’euros. Sur les 9 premiers mois de l’année, il affiche cependant une baisse de 21,1 % à 554, 7 millions d’euros.