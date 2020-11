Les fabricants soutiennent les opticiens pendant cette nouvelle période de confinement, en développant des services et outils. En effet, si les magasins restent ouverts, il faut encore que les Français franchissent les portes de points de vente… Pour cela, Essilor énumère « 6 solutions concrètes, clés en main et activables par les opticiens pour booster la fréquentation des magasins durant le confinement ».

Le module de vérification de la validité de l’ordonnance : disponible sur le site grand public du verrier, depuis le mois de mai, il permet à chaque porteur de vérifier seul et simplement la validité de son ordonnance, en vue d’un possible renouvellement.

Un service de prise de rendez-vous en ligne , avec une visibilité sur le site essilor.fr.

Essiweb pour gérer les informations de la vie du point de vente qui apparaissent sur Google, Facebook, Pages jaunes, Waze, etc.

Les actions de communication maintenues par l'entreprise sur les marques Varilux et Transitions.

Les kits d'animation sociale pour soutenir les partenaires dans l'animation de leur communauté digitale.

Les campagnes de SMS, pour communiquer efficacement sur les conditions d'ouverture ou l'importance de la vue en cette période…

Comme l’explique, Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France, « avec ce 2ème confinement, notre priorité à court terme est de soutenir la fréquentation des magasins. Notre filière est essentielle : c’est une excellente nouvelle ! Nous proposons ainsi des solutions simples et efficaces pour le faire savoir et surtout inciter les Français à rendre visite à leur opticien ».