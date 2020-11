Pour toucher les plus jeunes, les marques communiquent toujours plus sur les réseaux sociaux en leur proposant de nouvelles expériences pour les séduire. C’est le cas d’Afflelou qui connaît actuellement un grand succès sur Snapchat.

Alain Afflelou a développé avec son agence Social Media tigrz.paris et les équipes de Snapchat France une lens pour essayer virtuellement ses montures de la gamme Magic et la dernière collection de l’enseigne. Les internautes peuvent tester en temps réel 3 montures et 6 clips pour chacune d’elle, soit 18 déclinaisons.

Après seulement dix jours de confinement, cette lens, qui continue d’être diffusée sur le réseau, a déjà touché 2 millions de personnes et a enregistré 100 000 partages, avec un temps passé de 21 secondes, contre une moyenne française de 15 secondes.

« Innover sans cesse est notre driver depuis toujours chez Alain Afflelou. Nous aimons découvrir, tester et créer toujours plus d’expériences engageantes et originales pour notre communauté sur les réseaux sociaux et nous le faisons depuis maintenant de nombreuses années. Il s’agissait pour nous ici d’investir les codes de Snapchat pour faire découvrir et essayer virtuellement notre très belle innovation de lunettes de vue avec ses Magic Clips aimantés. Nous avions la possibilité d’apporter une vraie expérience d’essayage virtuel et de la pousser loin grâce aux outils de personnalisation, toujours dans un esprit d’entertainment, de style et d’utilité, propre à notre marque Afflelou » précise Bénédicte Chalumeau-Vignon, directrice de la communication du Groupe Alain Afflelou.