Smart Mirror Mobile d’Acep se présente comme la première application de prise de mesures digitalisées sur iPad sans l’utilisation d’un support de lunettes. Ce nouveau processus rend la prise de mesures sans aucun contact et plus sûr pour les clients comme pour les opticiens.

Cette version sans support de lunettes, qui existe sur iPad Pro 2020 et iPad OS 14, conserve la totalité des mesures nécessaires à la fabrication de verres, notamment les hauteurs pupillaires et les demi-écarts pupillaires en vision de loin et en vision de près. Selon Acep, Smart Mirror Mobile est plus précis qu’un pupillomètre et facile d’utilisation. « L’application a fait ses preuves auprès de milliers d’opticiens dans le monde entier pour réduire l’importance des échanges de verres sous garantie adaptation », promet l’entreprise. Elle intègre également des simulations en réalité augmentée pour développer la vente de verres à valeur ajoutée.