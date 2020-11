L’enseigne vient à nouveau de recevoir la distinction « Elu Service client de l’année 2021 » dans la catégorie opticien. Celle-ci est attribuée depuis 2007 par Viséo Customer Insights après 6 semaines de tests par des clients mystères.

L’entreprise lauréate est celle qui a obtenu la meilleure note sur 20, au-delà de 12/20. L’évaluation porte sur les échanges par téléphone et mail, sur les recherches d’information par internet, les contacts via les réseaux sociaux et les conversations par chat. Pour notre secteur, c’est Alain Afflelou qui s’est distingué, comme chaque année depuis 2017, avec la note globale de 18,79/20. « L’accueil fait aux clients doit être irréprochable, car c’est la première impression qui restera en mémoire et cette impression est primordiale. Le service client doit être en mesure d’identifier les besoins, la problématique rencontrée, mais aussi y apporter une réponse pertinente, une solution, être une vraie valeur ajoutée pour le client. Il est souvent le seul point de contact direct avec l’enseigne, d’où l’importance cruciale pour l’équipe de 6 conseillers d’être partie intégrante de l’entreprise, de maitriser parfaitement, les marques, les valeurs d’Alain Afflelou », a souligné l’enseigne à l’occasion de cette nouvelle distinction.