On le sait, Vuillet Vega revendique haut et fort sa fabrication française. Première lunetterie à obtenir en 2006, le label Entreprise du patrimoine vivant et en 2011, le label Origine France Garantie pour ses 4 collections, l’entreprise est régulièrement récompensée pour son engagement.

Dernière récompense en date, le 1er prix régional du Fabriqué en France, des 11èmes trophées PME RMC. Ces trophées, longtemps portés par le journaliste et animateur Jean-Jacques Bourdin et repris cette année par Apolline de Malherbe, représentent le premier concours des PME de France. Il suffit pour s’en convaincre de voir les taux de participation : plus de 1 000 entreprises se sont inscrites en cette année si particulière. Ces prix « ont pour but de valoriser et de récompenser le travail des petites et moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme de notre économie », précisent les organisateurs.

Après cette première position au niveau local pour la région Est, Vuillet Vega participera maintenant à la cérémonie nationale prévue au mois de décembre.