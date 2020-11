Après Tom Ford ou Vuarnet, on connaît la marque qui équipera le plus célèbre des agents secrets, dans le prochain James Bond, No Time to Die : Barton Perreira.

Il devait sortir initialement en ce mois de novembre, mais l’épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Le très attendu, No Time to die (Mourir peut attendre en version française) sera diffusé selon les dernières informations, à la fin du mois de mars 2021 dans les salles de cinéma françaises. Comme à chaque opus de James Bond, tous les accessoires utilisés par Daniel Craig à l’écran sont d’ores et déjà annoncés comme des best-sellers, avec de possibles ruptures de stock, comme cela est déjà arrivé par le passé.

Pour ce 25ème opus, la marque Barton Perreira a signé une collection capsule exclusive, gravée du célèbre logo 007 sur le bout des branches. Les trois modèles qui la composent (Joe, Norton et Courtier) apparaîtront dans le film. Pour les plus fans, la marque précise que « les lunettes seront portées par les personnages principaux du film No Time to Die et les modèles Joe et Norton par le célèbre agent 007, Daniel Craig ». On peut d’ailleurs les apercevoir rapidement dans le dernier trailer du film.