Les fonds conseillés par Equistone Partners Europe ont annoncé la vente de leur participation majoritaire dans le capital d’Eschenbach Holding GmbH, à Inspecs Group plc. « Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées et la transaction reste soumise à l’approbation des autorités de concurrences compétentes et au respect des conditions suspensives », précise le communiqué.

Fondée en 1913, la société Eschenbach Optik est devenue incontournable dans le secteur : leader mondial sur le marché des aides visuelles, leader du marché allemand en montures dans toutes les catégories depuis 2019 selon GfK, avec un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros la même année.

De son côté, l’entreprise Inspecs a été fondée par Robin Totterman, un designer, fabricant et distributeur de montures et de verres, en 1988. Le groupe produit une large gamme de montures (optiques, solaires, et lunettes de sécurité), en licences, marques propres ou pour le compte d’autres acteurs.

« Faisant partie des rares entreprises à proposer cette solution de guichet unique aux chaines de vente au détail mondiales, Inspecs est bien positionnée pour continuer à prendre des parts de marché sur le marché mondial de la lunetterie, en perpétuelle expansion. Les clients d’Inspecs sont des sociétés proposant des produits optiques et non-optiques, des distributeurs mondiaux et des opticiens indépendants, représentant un réseau de distribution qui couvre plus de 80 pays et qui atteint environ 30 000 points de vente. Inspecs est présent dans le monde entier avec des bureaux au Royaume-Uni, au Portugal, en Scandinavie, aux Etats-Unis et en Chine (Hong-Kong, Macao et Shenzhen), ainsi que des usines de fabrication au Vietnam, en Chine, au Royaume-Uni et en Italie », détaille le communiqué de la transaction.

6ème lunetier au niveau mondial

Cette transaction marque une étape importante dans la vie Eschenbach. Pour le Dr. Marc Arens, directeur général et associé d’Equistone à Munich : « Unir ses forces avec Inspecs donnera à Echenbach un élan supplémentaire pour renforcer de manière fiable sa position sur le marché mondial ». Même satisfaction chez Eschenbach, où le Dr. Jörg Zobel, PDG d’Eschenbach Optik présente Inspecs comme « le bon partenaire stratégique pour notre nouvelle vision de croissance sur cinq ans. Nous avons des objectifs ambitieux que nous pourrons atteindre ensemble grâce à ce nouveau partenariat. Notre engagement envers l’ingénierie, la qualité allemande et la combinaison entre design et fonction resteront des piliers clés ».

Robin Totterman, le PDG d’Inspecs, a quant à lui souligné que ce regroupement entre les deux sociétés « faisait gravir au groupe la 6ème marche du podium des entreprises mondiales en lunetterie. » Impatient de collaborer, il y voit pour les deux sociétés le moyen « d’élargir davantage et d’accéder aux marchés mondiaux clés tout en diversifiant nos portefeuilles de clients et de produits ».