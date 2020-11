Lancée en 2016 par Silhouette International, Neubau Eyewear s’est rapidement fait un nom en « tant que marque qui sait combiner un design élégant et écoresponsable avec une innovation technologique dynamique ». Des aspects que l’on retrouve de plus en plus au coeur des préoccupations des porteurs de lunettes.

Neubau Eyewear faisait jusqu’ici partie du portefeuille du groupe Silhouette (avec bien entendu les produits Silhouette et les lunettes de sport Evil Eye), mais fonctionnera, à partir du 1er janvier 2021, sous la forme d’une entité indépendante en devenant une filiale du groupe à part entière, « afin d’accompagner la marque vers un avenir prospère ».

Quels changements pour les opticiens ? Le groupe précise qu’« en tant qu’entreprise indépendante, Neubau Eyewear se concentrera davantage sur des produits encore plus ciblés, écoresponsables et avant-gardistes, distribués par ses propres canaux de vente et de marketing et via des partenariats commerciaux sélectifs ». Pas de changement cependant au niveau de la fabrication : « Tous les modèles Neubau Eyewear seront toujours fabriqués en Autriche, avec la plus grande précision et le plus grand souci du détail, sur les deux sites de production exploités par Silhouette International. »

En France

A l’annonce de cette nouvelle structuration, Fabrice Albert, directeur général de la filiale française, Béatrice Grippay, responsable marketing et communication, les commerciaux et toute l’équipe de Silhouette France, ont souhaité remercier les opticiens français « de leur accompagnement qui nous a permis de développer la notoriété de cette belle marque sur le marché français ces dernières années ». Cette même équipe continuera bien entendu la commercialisation des produits Silhouette dans l’Hexagone.