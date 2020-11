La question environnementale intéresse de plus en plus les fabricants de lunettes pour répondre à la demande grandissante d’écoresponsabilité des consommateurs. Les solutions étudiées sont nombreuses mais l’utilisation de plastique océanique recyclé semble récolter de plus en plus de suffrages. Focus sur la nouvelle collection Esprit réalisée dans cette matière recyclée.

Il y a une dizaine de jours, nous vous présentions la paire de lunettes réalisées par Safilo en exclusivité pour The Ocean Cleanup. Récemment, France 3 Occitanie est allé la rencontre de Quentin Passet, un ingénieur en chimie qui réalise des solaires à base de déchets récupérés dans les cours d’eau. Esprit, la licence mode distribuée par Charmant, a présenté pour le printemps-été 2021, une collection solaire, baptisée Ecollection, réalisée également à partir de débris de plastique « qui polluent nos précieux océans, côtes et voies navigables ». « En plaçant la conception intelligente, la production responsable et le recyclage au cœur de son modèle d’entreprise, Esprit se fraye un chemin en tant que leader environnemental visionnaire qui chérit le lien entre l’homme et la planète », explique Charmant. Bien entendu, ces déchets sont transformés pour obtenir un matériau sain et sûr pour le porteur, sans nickel et anti corrosion.

La gamme Ecollection Esprit se compose de trois modèles (un masculin, un féminin et un unisexe), réalisés en mono ou bicoloration. Les formes reprennent des classiques de la lunetterie, avec sur certains modèles, un dégradé sur les verres.