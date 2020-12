La saga vidéo “Le coup d’oeil” aborde la santé visuelle sous un nouvel angle et vise 40 millions de contacts.

La série vidéo « Le coup d’œil » a pour objectif de rendre accessibles et digestes les informations sur la vision, en s’appuyant sur la notoriété grand public de Nikon. A ce jour, elle compte 17 vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Nikon Verres Optiques. Ces vidéos sont relayées chaque semaine sur la page Facebook de la marque, mais aussi par ses partenaires opticiens sur leurs propres réseaux sociaux. Depuis son lancement mi-septembre, « Le coup d’œil » compte 25 000 vues et un nombre croissant d’opticiens qui les relaient.

Pour exploiter le potentiel de cette saga, Nikon s’est associé aux sites référents en matière de santé, qui sont consultés en priorité par les internautes. Ainsi, via des partenariats avec Passeport Santé et Doctissimo, la marque peut toucher une cible déjà sensibilisée aux problématiques de santé visuelle puisqu’elle en a fait la requête sur les moteurs de recherche. Sur ces deux sites, tous les articles en rapport avec la vue seront animés et habillés aux couleurs de la campagne « Le Coup d’œil ». Cette opération augmente la visibilité de Nikon et permet de rediriger les internautes vers ses contenus, quand ils ne sont pas directement intégrés aux articles. Le partenariat avec Passeport Santé a commencé le 15 septembre et s’étendra jusqu’au premier trimestre 2021. La collaboration avec Doctissimo va débuter quant à elle en décembre et se poursuivra également jusqu’au premier trimestre. Ces deux initiatives devraient permettre d’obtenir plus de 10 millions d’expositions à la marque Nikon et plus de 40 millions d’impressions sur les sujets de santé visuelle.