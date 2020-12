Avec ses lunettes colorées, énergiques et design, Woodys Barcelona ravit depuis 7 ans maintenant les porteurs du monde entier. Aujourd’hui, la marque comprend 300 références commercialisées chez plus de 5 000 clients dans 52 pays. Déjà fortement présents dans la collection ces dernières saisons, les modèles combinés sont pour la marque les indispensables de cet hiver.

Dans la nouvelle collection Chances, les porteurs retrouveront ainsi 5 modèles qui marient des acétates italiens (Mazzucchelli, jusqu’à 4 lames) à des touches de métal. Le modèle phare de cette collection, Jellyfish (image ci-dessus), est une monture en métal et en acétate, avec un triple laminage aux tonalités poudrées. On y retrouve également Zebra, une monture oversize qui combine une face avant en métal et de l’acétate italien à double laminage. Outre l’esthétique, la marque n’oublie pas le confort de port au quotidien, en équipant ses modèles de plaquettes réglables et de charnières OBE Spike.

Mêmes mélanges de matières dans la gamme pour hommes avec des modèles urbains comme Zizek. Pour répondre aux attentes fortes des hommes en termes de confort, ces modèles sont équipés d’une nouvelle charnière 5 axes avec une touche de couleur.