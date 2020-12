Le verrier présente son nouveau progressif Eden Zeta, qui fera l’objet d’un spot diffusé sur BFM TV, ainsi que l’antireflet ultra résistant Opalis Graphene.

Dans la continuité d’Eden Alpha, Eden Zeta est un verre progressif équilibré conçu pour être simple à adapter. Il est développé en deux versions, avec ou sans prises de mesures. Ce produit utilise trois technologies Novacel : Xtending Map II et ONA minimisent les aberrations sphériques et cylindriques, quand Move diminue la fatigue visuelle principalement due à une perte de contraste. Eden Zeta compense donc à la fois les aberrations optiques de bas degré (sphériques et cylindriques) ainsi que les aberrations de haut degré (Coma et Trefoil). La vision est ainsi plus fluide, étendue, sans effet de tangage ni fatigue visuelle, promet Novacel qui a fait réaliser une étude au porté sur ce verre à l’Institut de la vision à Paris. Eden Zeta, qui sera commercialisé en janvier 2021, est fabriqué en France à Château Thierry et bénéficie du label Origine France Garantie. Comme Eden Alpha, il bénéficiera de garanties contre le vol, la casse, les défauts de traitement et les changements de corrections. Pour accompagner ce lancement, Novacel va communiquer auprès du grand public via un spot publicitaire qui sera diffusé du 7 au 18 décembre sur BFM TV, deux fois par jour dans les créneaux 10h-12h et 18h-20h.

Dans les semaines à venir, le verrier mettra également sur le marché Opalis Graphene, un traitement antireflet multicouches ultra dur développé par son pôle R&D et garanti 3 ans. Issu de la technologie Opalis Shock UV, il est jusqu’à 25 % plus résistant contre les rayures, la succession des couches ayant été densifiée par bombardement ionique. Opalis Graphene offre également au verre des propriétés super hydrophobes, antistatiques, oléophobes, en plus d’un filtre anti-UV face avant et face arrière. Une couche mince de protection pour le meulage dispense l’opticien d’utiliser des pads superhydrophobes. Opalis Graphene sera commercialisé en janvier 2021, dans un premier temps, uniquement avec le verre Eden Zeta (les autres traitements Novacel restent disponibles). Il sera proposé sur l’ensemble de la gamme Novacel à partir du mois d’octobre.