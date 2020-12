On parle peu des lunettes de protection dans le cadre professionnel, elles sont pourtant essentielles pour de nombreuses personnes dans l’exercice de leurs fonctions. Uvex, le spécialiste européen des équipements de protection individuelle vient de présenter une nouvelle collection antibuée et autoclavable pour zones stériles. Explications.

Cette nouvelle collection se compose de trois modèles : des lunettes à branches ultralégères, une surlunette et des lunettes-masque à vision panoramique. Pensés pour répondre en particulier aux besoins du monde médical, de l’industrie pharmaceutique (laboratoires et salles blanches) et de l’industrie agroalimentaire, ces équipements sont dotés d’un traitement antibuée « conçu pour résister à une stérilisation répétée en autoclave (15 à 20 cycles de minutes à 121° au maximum) », promet le fabricant.

La stérilisation est fondamentale que ce soit lors d’une intervention chirurgicale, dans un laboratoire pharmaceutique ou lors de la fabrication de denrées alimentaires industrielles, d’autant plus en période de pandémie mondiale… La stérilisation en autoclave est considérée comme le procédé le plus efficace mais pouvait corrompre le traitement antibuée. Cette collection a donc été réalisée pour répondre à ces besoins visuels. En cas de températures supérieures à 121 degrés et au-delà des 20 cycles de stérilisation, Uvex recommande de remplacer les lunettes à branches et les sur-lunettes par les lunettes-masque, qui sont par ailleurs compatibles avec un équipement correcteur.