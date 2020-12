L’appel à conventionnement pour le renouvellement du réseau optique de Carte Blanche Partenaires, ouvert le 12 octobre, doit se clôturer le 4 décembre. Les opticiens ayant ouvert le processus peuvent cependant finaliser leur dossier jusqu’au 11 décembre minuit.

« Nous avons constaté les effets du second confinement sur nos partenaires et les avons avant tout soutenus dans leur travail quotidien : la prise en charge des patients. Certains n’ont donc pas pu aller au bout du processus de conventionnement et nous souhaitons les accompagner pour leur faciliter les démarches », explique Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires. Ainsi, les opticiens ayant déjà initié leurs démarches sur le portail internet dédié bénéficient d’une prolongation : ils ont jusqu’au vendredi 11 décembre à minuit pour les achever. Cela leur permettra « d’être plus sereins dans la finalisation de leur dossier », souligne Jean-François Tripodi. Les professionnels concernés peuvent finaliser leur adhésion en ligne à l’adresse pec.carteblanchepartenaires.fr

Rappelons que le réseau optique Carte Blanche, qui prendra effet au 1er janvier 2021, comptera 12,5 millions de bénéficiaires. Il s’appuiera sur 44 fournisseurs de verres et lentilles référencés et une offre Carte Blanche-Prysme étoffée avec des montures Naf Naf et Kaporal, aux côtés de la collection 1796. Les opticiens signataires de la nouvelle convention pourront bénéficier du statut de « Magasin référent », qui vise à identifier les professionnels capables de prendre en charge des populations à besoins spécifiques. Ces référencements dédiés s’appliquent aux domaines suivants : basse vision, contrôle de la vue, lentilles de contact et vision de l’enfant.