C’est à travers sa célèbre marque Quechua que Décathlon signe son entrée dans le domaine de l’optique correctrice : « La marque emblématique du groupe Décathlon qui n’a donc de cesse d’innover, a aujourd’hui conçu des lunettes de soleil correctrices pour tous les amoureux de la randonnée au grand air. Avec plus de 46% des sportifs français détenteurs de troubles de la vision, il est désormais nécessaire d’être en mesure de leur proposer un équipement adapté. »

La collection de lunettes Quechua accueille ainsi depuis cet automne le modèle MH580, équipé de verres correcteurs, « commercialisé sur une plateforme 100 % digitale ».

En effet, pour commander cette solaire correctrice, les sportifs doivent se rendre sur le site decathlon-optique.fr. L’internaute pourra indiquer ses corrections et fournir son ordonnance via son compte personnel pour passer sa commande.

Ce premier modèle optique de lunettes signées Quechua s’adresse au myopes (de -0 à -4d) et aux astigmates jusqu’à 2 dioptries. Au niveau de la protection solaire, ces verres de catégorie 3 sont polarisants. Le modèle mixte correcteur MH580, disponible uniquement en noir, est commercialisé au prix de 129 euros avec des délais de livraison annoncés de 15 jours.

Pour proposer ces lunettes correctrices, Décathlon précise qu’un opticien diplômé (ou plusieurs, sans indication du nombre) fait partie de son équipe. Il intervient sur les demandes de devis réalisées en ligne, avec une promesse de réponse sous 48 heures. « Notre opticien diplômé vérifie tous les devis optiques établis afin de s’assurer de la cohérence entre votre choix de verres et votre prescription. Pour votre confort visuel et pour être au plus près de votre correction optique, l’opticien peut ajuster votre devis avant validation finale de votre part », précise Décathlon aux visiteurs de la plateforme.