Certes, il va être difficile de faire du ski pendant les vacances de Noël, mais autant préparer tout de suite son équipement quand les stations seront à nouveau ouvertes. Focus sur la collection Snow de Komono, conçue comme son nom l’indique, pour la protection solaire hivernale.

On ne le répètera jamais assez : il est primordial de se protéger les yeux pendant les sports d’hiver. Pour autant, on n’est pas obligé de s’équiper dans un look sport obligatoirement. Certaines lunettes vous accompagneront tout au long de la journée sur les pistes comme pendant les sessions shopping en ville.

La collection Snow de Komono reprend trois modèles phares de la gamme solaire (Bob, Dylan et Kiki) déclinés dans une édition spéciale.

Les modèles de la collection Snow sont équipés de verres polarisés avec un revêtement Revo bleu glacier pour le style. La monture quant à elle, joue la carte de la transparence dans un acétate crystal qui aura l’avantage de s’adapter à toutes les tenues hivernales. Chaque monture est livrée avec une lanière en néoprène et un étui matelassé, fabriqués à partir de matériaux recyclés.