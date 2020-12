Si Martin Fourcade a décidé de mettre fin à sa carrière, il est loin d’avoir totalement pris sa retraite. Dans notre secteur, le meilleur biathlète de l’histoire collabore avec Julbo depuis une dizaine d’années maintenant. Si au départ le champion voulait « faire progresser la technologie de sa vision en course », il signe aujourd’hui un modèle qu’il n’hésite pas à qualifier « d’aboutissement ».

Comme son nom l’indique, l’Ultimate Carbon by Martin Fourcade utilise le carbone. Suite à leur collaboration en 2019 sur l’Aerospeed, Martin Fourcade et Julbo voulaient conserver les qualités de ce modèle (large champ de vision, ventilation et légèreté), en y apportant plus de stabilité. C’est ainsi que le choix du matériau s’est imposé : « Le carbone en 3 mots, c’est rigidité, poids et performance. L’Ultimate arrive à mixer ces trois atouts en amenant une dimension pluridisciplinaire (trail, vélo, biathlon, …) Le carbone étant le matériau de référence en sport de haut niveau, je suis très heureux d’avoir contribué à l’amener dans l’univers de la lunette ! », a expliqué le Martin Fourcade.

Les fans du champion et les grands sportifs qui souhaitent ce modèle devront faire vite puisqu’il est diffusé à travers une série limitée de 347 exemplaires numérotés. 347, un nombre qui rappelle celui des départs en compétitions internationales de Martin Fourcade, tout au long de sa carrière. Que ceux qui ne pourront pas en acquérir un se rassurent, les lunettes Ultimate seront produites en grande série sans carbone, promet le fabricant.