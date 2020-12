Est-ce que la pandémie de Covid-19 a modifié les habitudes des porteurs de lentilles de contact ? Une étude réalisée par Johnson & Johnson Vision en octobre dernier auprès de plus 2 000 porteurs en Europe (Allemagne, Italie, France, Espagne et Pays-Bas) semble déjà montrer un retour à la normale des habitudes de port.

Parmi les principaux enseignements de cette enquête, 71 % des porteurs ayant arrêté de porter des lentilles de contact pendant le premier confinement sont revenus en octobre à la même fréquence de port qu’avant la pandémie. 20 % des sondés déclarent même acheter plus de lentilles de contact aujourd’hui qu’avant l’épidémie. Des chiffres « encourageants » pour Lisa Ann Hill, directrice générale pour l’Europe occidentale de Johnson & Johnson Vision qui tempère cependant : « Tous les porteurs de lentilles de contact n’ont pas retrouvé leur niveau antérieur d’utilisation ; c’est pourquoi les ophtalmologistes et opticiens ont un rôle déterminant à jouer pour rappeler l’importance de veiller à sa santé oculaire et les bénéfices des lentilles de contact. »

Les sondés montrent une grande stabilité face au produit : 89 % porteurs sont restés fidèles à leur marque de lentilles et 77 % ont conserver leurs modalités d’avant Covid-19. En ce qui concerne la distribution, 22 % déclarent avoir changé de point de vente pour privilégier les achats sur Internet. Pour autant, l’étude ne chiffre qu’à + 2 % l’augmentation des achats sur les plateformes de vente depuis le début de l’épidémie en Europe. « Les distributeurs proposant de la vente en ligne en parallèle de leur réseau de magasins, ont gagné légèrement davantage, même si la différence reste encore une fois modérée (jusqu’à 4 % ) », détaille Johnson & Johnson Vision.

Quid du retour dans les points de vente ? 48 % des porteurs interrogés sont déjà retournés chez leur professionnel de la vue depuis le début de la pandémie. Si 26 % ont exprimé quelques inquiétudes, mais prévoient tout de même de la faire à l’avenir, 64 % n’y voient aucun inconvénient. Des nouvelles encourageantes pour les prochaines semaines ou mois.