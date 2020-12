Depuis le 7 décembre, le verrier déploie sa première campagne publicitaire en radio pour son produit Hoya MiyoSmart, qui freine de 60 % la progression de la myopie.

Le spot radio de 30 secondes (à écouter ci-dessous) sera diffusé au total 170 fois sur France Inter, RTL, France Info, RTL 2 et NRJ, aux heures de forte audience, notamment pendant la tranche 7h-9h. Selon Hoya, cette campagne générera 50 millions de contacts sur la cible des 25 ans et plus. Elle s’adresse directement aux parents d’enfants âgés de 6 à 18 ans, mais aussi aux professionnels de la vision et aux décideurs concernés par la prévention santé, en interpellant ces cibles sur la nécessité d’une prise en charge précoce des enfants myopes. « Trop d’enfants myopes ne sont pas pris en charge par défaut d’examen de vue précoce. La progression myopique annuelle est plus rapide avant l’âge de 10 ans, en particulier chez les enfants à forte myopie évolutive. Pendant le 1er confinement, les enfants myopes privés de lumière naturelle et assidus aux écrans ont connu une aggravation myopique significative », argumente Hoya.

Cette campagne se déroule en parallèle de celle consacrée au progressif MySelf, qui fait l’objet d’un sponsoring météo sur France Télévisions. Avec ces deux opérations, Hoya maintient ainsi une présence médiatique continue depuis septembre 2020.