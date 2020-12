Avec l’épidémie de Covid-19, les opticiens doivent respecter un protocole sanitaire précis pour conserver leur point de vente ouvert. Parmi ces obligations, ils doivent désinfecter les objets touchés par les clients. Bien sûr, chez les opticiens, on pense tout de suite à la désinfection des lunettes essayées. La société Cflou lance un nouveau dispositif pour les aider dans cette tâche.

Depuis le mois de mars, les opticiens doivent désinfecter à chaque essayage les modèles de lunettes touchés par les clients. Ce nettoyage constant demande beaucoup de temps aux professionnels de la vue. Et visiblement, les choses ne vont pas changer demain, au vu de la situation dans toute l’Europe… Pour répondre à cette exigence, la société alsacienne Cflou (boutique n°1 en ligne pour les malvoyants et non-voyants) a lancé la Vodu Box, une « armoire innovante de désinfection virucide par lampe UVC, made in France, brevetée, labellisée antivirus professionnel et certifiée COFRAC et worldwide IECEE. Ce dispositif efficace, adapté à tous types de matériaux, simple et rapide d’utilisation, permet aux professionnels de l’optique de gagner du temps et de sécuriser leur personnel comme leurs clients », explique la société.

Cet outil se présente comme une armoire dans laquelle on dépose les montures à traiter. Elles sont alors soumises à la lumière d’une lampe UVC virucide à 99,999 %, en toute sécurité pour les utilisateurs, comme pour les différentes matières de lunettes. Le cycle complet de stérilisation dure 30 minutes que ce soit pour la VBX15 (et sa capacité de 20 montures) ou la VBX30 (et sa capacité de 40 modèles).

Si la Vodu Box a été conçue pour les opticiens, elle peut également intéresser d’autres professionnels de la santé. Comme l’explique Olivier Dellabe, créateur de la Vodu Box et fondateur de la société : « Nous nous sommes rendu compte que ses propriétés intéressent d’autres professionnels. Tous ceux qui utilisent des appareillages et outils en contact direct avec le corps. En premier lieu les audioprothésistes qui travaillent de plus en plus avec les opticiens … Mais la liste n’est pas exhaustive, de nombreuses autres applications sont possibles ! ».