Il y a presque un an, Mauboussin développait sa collection avec une gamme complète pour les hommes. Face au succès de cette ligne masculine, malgré cette année compliquée, la marque distribuée par ADCL Aplus ajoute 7 nouveaux modèles pour 2021.

Dès ses débuts, la collection Mauboussin pour hommes a frappé fort : 17 modèles optiques en pur titane ou titane/acétate, soit 51 références optiques proposées, dans des tailles allant du 48 au 57 et une fourchette de prix située entre 229 et 259 euros. Il faut également y ajouter 30 solaires, se situant dans une fourchette de prix de 199 à 219 euros. Aujourd’hui, la collection distribuée chez plus de 2 000 opticiens accueille une ligne spécifique Mauboussin Titanium, avec 7 modèles optiques (22 nouvelles références) intégralement en titane. « Equipées de nouvelles charnières exclusives, ces montures inédites sont un concentré de technologie. Grâce à ses 4 vis, ce nouveau système offre une plus grande robustesse, un design novateur et une technicité sans pareil. Toujours inspirées de la haute horlogerie, les montures Mauboussin Titanium conjuguent finesse, technicité et haute qualité », précise ADCL.