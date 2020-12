Suite à la signature d’un accord de coopération commerciale, Hoya et Seiko intégreront dans leurs catalogues des produits distribués pour le compte d’Optiswiss auprès des opticiens et de leurs assurés Santéclair.

En vertu de cet accord, les forces de vente d’Hoya et Seiko pourront désormais proposer une sélection de produits Optiswiss destinés à offrir à leurs clients professionnels de santé une solution adaptée à l’offre Santéclair. Le lancement opérationnel est en phase de test pour un lancement officiel et un déploiement au début de l’année 2021.

Rappelons qu’Hoya et Seiko n’ont pas été sélectionnés par Santéclair comme fournisseurs du réseau renouvelé en 2020, à l’inverse d’Optiswiss. Si le nouvel accord ne permettra pas de proposer ces marques aux bénéficiaires Santéclair, il élargira leur présence sur le marché français. Pour Samuel Frei et Jean-Michel Lambert, dirigeants respectifs d’Optiswiss et de Hoya en France, il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant, « qui a vocation à accroitre la concurrence sur le marché français en favorisant l’élargissement du choix des opticiens et donc des consommateurs ».