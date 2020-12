A partir du 17 décembre, les internautes pourront essayer les lunettes Silhouette directement depuis chez eux, grâce à un nouvel outil d’essayage virtuel (Virtual Try-On).

De plus en plus de fabricants, et pas seulement dans notre secteur, proposent d’essayer en ligne leurs produits avant de les acheter, que ce soit directement en ligne ou dans les points de vente. Pour l’internaute, c’est aussi une première approche plus concrète et ludique du produit, qu’il n’aurait peut-être pas osé essayer en magasin (sans parler de la pandémie de Covid-19 qui modifie les habitudes des clients).

Silhouette va proposer dans les prochains jours ce service aux internautes de son site : « Pour aider les clients à choisir les lunettes parfaites, Silhouette propose désormais un outil d’essayage virtuel (Virtual Try-On) qui permet aux utilisateurs de découvrir sa vaste gamme de produits en ligne. L’innovation et un esprit pionnier ont toujours fait partie de la culture Silhouette et l’outil d’essayage virtuel continue dans la même veine, plaçant l’entreprise sur la voie d’un avenir digital radieux ».

Concrètement, les internautes pourront essayer une grande majorité des modèles optiques et solaires des collections du fabricant autrichien, en transformant leurs écrans en miroirs. Les modèles éligibles à l’essayage virtuel seront identifiables grâce à un pictogramme.