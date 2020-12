Ce n’est pas parce que l’hiver débute dans quelques jours, qu’il faut oublier la protection solaire. Les UV sont toujours présents (voire encore plus) et sont toujours néfastes pour notre système oculaire. Pour se protéger, l’offre solaire est toujours plus large. Focus sur deux modèles Banana Moon et Enrico Cecchi, signés Visioptis.

Pour les femmes, Banana Moon lance le modèle BM193P avec une forme intemporelle et la reprise de la tendance du dégradé. L’acétate est ici en dégradé du foncé au clair, entre le haut et le bas de la monture. Walter Pirinoli a fait le choix d’une touche légèrement pailletée sur la partie haute de la monture et sur les branches. Argument supplémentaire pour les porteurs qui font attention à leur budget et à leur vue : ces solaires sont équipées de verres de catégorie 3 polarisant. Elles sont également disponibles en rose et noir.

Pour les hommes, direction la collection Enrico Cecchi avec cette monture au look classique et élégant. Ces solaires sobres et chics sont réalisées dans un acétate gris/vert légèrement translucide (il est également proposé en écaille) , avec la présence de double inserts sur la face et le côté des branches. Sur ce modèle aussi, les verres sont polarisants.