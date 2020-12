Joli succès pour la plateforme de téléophtalmologie Eyeneed qui vient de remporter son troisième prix en seulement deux ans d’existence. Le dernier en date est le prix de l’innovation en santé digitale, remis chaque année par la SFSD (Société française de santé digitale).

Ce prix vient récompenser le travail des PME des plus innovantes, avec la volonté de promouvoir « un usage humaniste et responsable de la télémédecine dans tous les champs : téléconsultation, télé expertise, … ».

Rappelons qu’Eyeneed, créé par un ophtalmologiste, est une plateforme en ligne qui regroupe de nombreux services pour faciliter notamment la vie des opticiens et plus généralement des 3 O (messagerie cryptée, transfert d’urgence vers un ophtalmologiste, partage de données de santé, etc.). Grâce à un algorithme développé en interne, cette plateforme « permet d’améliorer le parcours de soins en optimisant l’orientation vers le professionnel de santé adapté ».

Après s’être associé à Luneau Technology France en mai dernier, Eyeneed a également construit un partenariat avec Zeiss qui voit en cette plateforme « un nouveau levier pour générer plus de prescriptions » et pour les opticiens, une identification claire « comme professionnel de santé travaillant étroitement avec son réseau de proximité d’ophtalmologistes et orthoptistes locaux. »