Alain Afflelou et Eric Afflelou ont été récompensés lors du 33ème concours de l’Iref (Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise), dont la cérémonie s’est déroulée le 17 décembre dans les studios de BFM Business.

Alain Afflelou, fondateur du groupe éponyme, a été élu à la présidence du Grand Prix Jean-Paul Clément de l’Iref. « J’ai aimé entreprendre, j’ai aimé être actif, plutôt que passif, et j’essaie en permanence d’innover. Tout ce que j’ai fait dans ma vie est toujours d’actualité. Nos concurrents pratiquent un peu les mêmes produits et les mêmes concepts que nous avons inventés, nous », a-t-il déclaré en recevant sa récompense, la plus prestigieuse de la compétition.

Éric Afflelou a quant à lui reçu le Prix de l’excellence managériale et a profité de l’occasion pour partager sa philosophie du management : « Je dirais que le but ultime c’est lorsque l’équipe, son directeur, son adjoint se comportent comme si c’était leur magasin. Quand on arrive à ça, on n’est pas loin de la réussite je pense. »