2021 rime avec changement pour Essilor. En ces premiers jours de la nouvelle année, le leader mondial du verre ophtalmique présente son nouveau logo qui vise à « rendre plus visible et impactante sa marque principale Essilor et ses marques produits Varilux, Crizal et Eyezen ».

Pour les opticiens, tout est clairement identifié, mais pour les porteurs les choses ne sont pas forcément aussi limpides. Quelle différence entre Essilor et Varilux ? S’agit-il de la même société ? C’est pourquoi Essilor vient de révéler son nouveau logo. On retrouve le bleu, couleur indissociable du groupe ainsi que le symbole en forme d’œil qui occupe maintenant une place plus importante. En dessous, la signature « Voir plus, vivre plus » s’intègre directement au logo.

C’est sur ce même concept d’intégration au sein du logo qu’Essilor a travaillé pour faire la différence entre le nom de la société et les marques de produits. Désormais, chaque produit phare aura donc son logo avec le nom d’Essilor en tant que marque centrale et la marque du produit juste en dessous pour une identification immédiate de la part des consommateurs.

Marie-Aude Lemaire, directrice marketing et communication d’Essilor France justifie cette nouvelle identité de marque en expliquant qu’« en parallèle des efforts continus d’Essilor pour déployer de nouvelles technologies de plus en plus innovantes dans les années à venir, nous pensons qu’il est essentiel d’aller encore plus loin dans la construction d’une marque puissante pour soutenir nos lancements produits à venir. Pour cela, la confiance des consommateurs est essentielle pour soutenir la fréquentation des opticiens partenaires et leur permettre de se différencier à la table de vente ».