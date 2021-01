A l’occasion de ses 20 ans, qu’elle célèbre en 2021, la société fait peau neuve et investit dans la modernisation de ses outils.

Octika démarre l’année avec une nouvelle identité visuelle : elle a opté pour un logo plus dynamique et simplifié, qui accompagne l’internationalisation de ses activités. Ses marques affichent aussi des codes rénovés : la collection de première paire Osmose s’écrit désormais en noir et doré, et la ligne IK Occhiali (dédiée à la deuxième paire) est rebaptisée Ikaly.

En parallèle, Octika s’agrandit. La société installée dans l’Hérault s’est dotée d’un nouvel hangar de 1 500 m2 pour s’adapter au développement de ses collections et améliorer sa logistique, dont elle accélère la digitalisation. Par ailleurs, elle met à la disposition de ses clients un nouveau site internet qui facilite les commandes et intègre davantage d’informations. Enfin, Octika annonce le recrutement de commerciaux supplémentaires. Son but : accroître toujours plus la proximité au quotidien avec les opticiens.