Tout le monde prend de bonnes résolutions en début d’année, même les entreprises. François Fort, le président directeur général d’Opal, a résumé celles de sa société par « moins de plastique et plus d’humanité ».

Pour le volet environnemental, Opal a initié de nouvelles démarches « plus responsables pour la santé et l’environnement », comme la diminution de son empreinte carbone, le recyclage en interne, la sélection de partenaires également engagés dans cette même démarche… En 2021, Opal va plus loin et cessera de mettre automatiquement des cadeaux avec chaque monture enfant envoyée. Ce qui peut sembler être un petit geste représente tout de même un total de 25 tonnes de plastique !

En parallèle, Opal s’est engagé dans la protection de l’enfance à travers un don de 50 000 euros pour l’Unicef. Cet argent concrétisera un projet de construction d’écoles en matériaux recyclés en Côte d’Ivoire.