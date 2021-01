Avec ce nouveau verre labellisé OFG, Mega Optic veut proposer aux opticiens une offre dédiée aux porteurs confrontés à une situation d’urgence (perte, casse, vol…) et ce, sur l’ensemble du territoire.

Agila HD fait l’objet d’une chaîne de fabrication dédiée dans le laboratoire Mega Optic, situé en Seine-et-Marne. L’expédition des verres est ainsi garantie à J+1 pour toute commande passée avant 19h pour l’ensemble de la France métropolitaine.

Agila HD est un verre progressif freeform surfacé en face arrière, disponible en 2 indices (1.5 et 1.6) et en 2 hauteurs de couloirs (standard ou court) pour répondre aux attentes des porteurs qui ont besoin d’une vision très précise en VP. Selon Mega Optic, il offre une progression douce et fluide entre les différentes zones de vision et limite les distorsions en périphérie du verre, pour une adaptation instantanée.

Agila HD est fourni systématiquement avec le traitement antireflet hydrophobe Aura et sa commande ne nécessite aucune prise de mesure individualisée.