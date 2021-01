En octobre 2019, Marchon annonçait l’arrivée de la griffe Lanvin dans son portefeuille. Après des modèles réalisés spécialement pour les défilés de l’année 2020 et une collection capsule, les collections optiques et solaires arrivent véritablement sur le marché en ce début d’année. Focus sur quelques modèles.

Trois mots pour définir cette première collaboration entre Lanvin et Marchon ? « Intemporelle, sophistiquée et captivante ». Cette collection se compose de 21 modèles solaires « présentant des styles classiques et des formes architecturales réimaginées avec des finitions modernes » et de 20 montures optiques avec des « formes faciles à porter et des styles audacieux et surdimensionnés ».

Considérée comme la plus ancienne Maison de couture encore en activité, après 130 ans d’existence, Lanvin a proposé à Marchon de nombreuses sources d’inspiration entre les vêtements, les accessoires, les bijoux et les parfums pour la création de cette collection de lunettes. Les amateurs et amatrices de la marque reconnaîtront sur les modèles de nombreux clins d’œil, comme le logo bien sûr, mais aussi la plaque de la mère et sa fille plaquée or qui représente Jeanne Lanvin et sa fille Marguerite ou encore les lignes torsadées du bouchon du flacon Arpège pour ne citer que quelques exemples.