Depuis son lancement au printemps 2019, la collection personnalisable Magic d’Afflelou a connu un grand succès auprès des clients. Le réseau d’optique se lance dans une démarche écoresponsable avec une nouvelle version des Magic plus « eco friendly ».

Les porteurs ont particulièrement apprécié le concept de Magic : une monture optique avec des clips ajustables selon les besoins visuels du porteurs (protection solaire, conduite de nuit, anti lumière bleue pour l’exposition aux écrans et précision, pour les travaux qui nécessitent une grande attention).

Pendant l’été 2020, Afflelou a lancé les solaires H2O, des lunettes fabriquées chacune à partir de 5 bouteilles de plastique récupérées dans l’océan. L’enseigne continue sur sa lancée écologique avec l’arrivée en magasin des Magic écoresponsables pour enfants et adultes. Si le concept de clips ne change pas, des matériaux plus respectueux de l’environnement ont été utilisés pour obtenir des montures fabriquées en G850 à base d’huile de ricin et des verres biodégradables.

Cette ligne Magic écoresponsable propose 5 formes de montures pour hommes et femmes et 5 clips : deux solaires, un pour la conduite de nuit, un pour la précision et un contre la lumière bleue. Le kit, qui comprend une monture à la vue et deux clips additionnels, est vendu au prix de 169 euros.