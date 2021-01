Hélas, 2021 ne va pas rimer avec la fin du Covid-19. Les porteurs de lunettes vont donc continuer à être confrontés au problème de buée sur leurs lunettes, lorsqu’ils porteront leur masque de protection. Zeiss, qui commercialise un kit antibuée lance une grande campagne de communication pour faire connaître cette solution.

A partir du 25 janvier et jusqu’au 11 mars prochain, un nouveau film consacré à ce kit antibuée sera décliné sur de nombreux supports, en TV et sur Internet.

A la télévision, ce film servira de sponsoring des météos de France 2, France 3, France 24, La chaîne météo et France.tv durant tout le mois de février. Des programmes particulièrement regardés. Il sera également visible lors de tous les matchs du Tournoi des 6 nations, vu par 27 millions de téléspectateurs en 2020, autour des magazines dédiés, des bandes annonces, et des tournois féminins et moins de 20 ans.

Sur Internet, le kit antibuée Zeiss sera visible sur des spots en début de vidéo sur Youtube. Plus de 3 millions de diffusions sont programmées. 4 millions de diffusions supplémentaires sont également prévues à travers une campagne de publicité mobile ciblée et des stories Instagram immersives.