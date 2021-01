Lors du rapprochement entre Essilor et Luxottica pour créer le géant de l’optique que l’on connait, beaucoup d’opticiens évoquaient alors des produits cobrandés avec des montures signées Luxottica et des verres Essilor. Le 19 janvier prochain, ce sera chose faite avec la dernière édition de Ray-Ban Authentic sur le marché américain. Explications.

Il aura fallu attendre 4 ans, depuis la fusion en janvier 2017, pour qu’EssilorLuxottica lance son premier produit « alliant les expertises d’Essilor et de Luxottica » aux Etats-Unis. Pour le groupe, l’offre Ray-Ban Authentic permet de « diversifier la catégorie des verres unifocaux et développer celle des verres solaires de prescription pour les opticiens indépendants ». Au total, ce sont 1 400 combinaisons de montures et de verres qui sont proposées aux porteurs, « y compris des modèles dotés de la technologie Transitions pour les verres photochromiques et le filtrage de la lumière bleue. La nouvelle gamme comprend également une édition spéciale, incluant les solutions les plus connues et les plus innovantes d’Essilor : Varilux, Eyezen et Crizal », ajoute EssilorLuxottica. Pourquoi proposer cette alliance de produits ? « Le coeur de cette innovation réside dans la capacité à proposer des verres premium légers qui s’adaptent parfaitement à la forme et à la courbure de la monture Ray-Ban, afin de tirer le meilleur parti des toutes dernières technologies optiques ».

Outre le bénéfice produit pour les porteurs de lunettes, Rick Gadd, le président d’Essilor North America, a également insisté sur l’intérêt que peut représenter cette offre pour les opticiens indépendants : « Avec l’édition spéciale Ray-Ban Authentic Essilor, les opticiens indépendants disposeront désormais d’une offre “paire complète” très différenciée et de qualité supérieure qui s’appuiera sur la passion et l’attachement profondément ancrés des consommateurs pour la marque Ray-Ban. Avec cette collection, EssilorLuxottica offre aux opticiens indépendants une nouvelle manière d’optimiser leur activité et d’offrir aux patients un style et une vue inégalés sans compromettre leur santé visuelle. »