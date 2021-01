Comme en 2015 et 2020, l’enseigne s’est vu décerner ce prix attribué suite à une étude menée auprès des Français.

En novembre dernier, les consommateurs ont été invités à sélectionner, via un questionnaire en ligne sur le site www.quisontlesmeilleures.com*, leur réseau d’opticiens préféré. Du 7 au 21 décembre 2020, ils ont été interrogés à la sortie des magasins pour départager les enseignes finalistes sur les critères suivant : rapport qualité-prix, assortiment et choix, moyenne des prix, offres promotionnelles, innovation et exclusivités, compétence et amabilité du personnel, ambiance dans les magasins, aide aux formalités de remboursement.

« A l’issue des 4 500 votes récoltés, Optic 2000 a obtenu la meilleure note dans 5 des 8 catégories. Les notes de l’enseigne ont d’ailleurs progressé par rapport à 2020 sur l’ensemble des critères, augmentant sa note globale à 8,46 sur 10 versus 8,31 en 2020 », se réjouit l’enseigne.

*Quisontlesmeilleures est filiale de l’institut de sondages et de consulting INMA Stratmarketing.