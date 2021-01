Comme nous vous l’annoncions en septembre dernier, Demetz lance en ce début d’année sa première collection optique pour adultes. Gilles Demetz, le directeur général de la société, parlait alors de « lunettes qui allient esprit sportif et look urbain, 100 % optiques, à porter toute la journée. Nous avons vraiment pris le temps de proposer un concept novateur qui porte l’ADN de Demetz tout en intégrant de nouveaux codes ». On en sait désormais plus.

Après un catalogue de 400 montures pour toutes les pratiques sportives et une collection pour enfants lancée il y a 5 ans maintenant, Demetz s’adresse désormais aux adultes avec cette collection optique qui rassemble « technicité, confort et esthétisme afin de vivre sa vie comme un sport », promet le fabricant.

Cette collection repose sur 3 concepts déclinés en 60 références légères (de 16 à 27 grammes), « confortables, résistantes, esthétiques, et à petits prix » :

“Restez au cœur de l’aventure” mise sur le confort et la légèreté, avec des montures en TR90/rubber dont certains détails sont inspirés du monde du sport ;

“Restez au cœur de l’élégance” mise sur le design et la mode avec des montures en acétate et une charnière rappelant des pièces mécaniques ;

“Restez au cœur de la tendance” joue la carte de la robustesse et de la solidité avec des montures en métal sur la face et rubber sur les branches, avec des touches sportswear.

Un atout pour l’opticien

Pour Gilles Demetz, il ne s’agit pas simplement d’un nouveau lancement, mais la confirmation de « la volonté de Demetz de poursuivre sa croissance sur le marché de l’optique. Pour Demetz, cette collection va permettre de compléter notre offre et valoriser ainsi notre expertise 360. Pour l’opticien, c’est la garantie d’avoir des produits de qualité, issus de notre savoir-faire. Avant de nous lancer dans cette nouvelle aventure, nous avons pris le temps de partager ce projet avec les magasins d’optique afin de nous assurer de son intérêt et être en mesure de proposer une collection qui marche parfaitement avec les attentes des consommateurs ».