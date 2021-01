Le nouveau verre Varilux Comfort Max maximise le confort visuel et postural tout au long de la journée, y compris lors du travail sur les écrans.

Le design de Varilux Comfort Max offre la flexibilité posturale qui évite aux porteurs de progressifs les tensions exercées sur le corps lors d’une tâche visuelle prolongée, promet Essilor. Cela est rendu possible par la technologie Flex Optim, qui individualise davantage le design du verre, sur la base des connaissances obtenues par le processus Live Optics, un des piliers de la démarche R&D du verrier, qui consiste à recueillir des données précises sur les comportements et besoins visuels des porteurs. Pour Varilux Comfort Max, 15 profils de vision distincts répondant aux besoins spécifiques de chaque segment d’amétropie ont ainsi été élaborés. Ces profils de vision sont catégorisés par addition et par amétropie, afin d’associer chaque porteur au profil de vision qui répond le mieux à ses besoins visuels, en fonction de sa correction en VL et de son addition.

Sur la base d’un profil de vision donné, la technologie Flex Optim ajuste la courbe de progression à chaque prescription : les zones de vision utiles du verre sont étendues, particulièrement en vision intermédiaire, et la flexibilité posturale du porteur (liberté de changer de position de tête et de direction de regard durant une tâche visuelle prolongée) est maximisée pour une vision plus nette et confortable à toutes les distances.

Varilux Comfort Max a fait l’objet de tests porteurs, avec un focus particulier sur les presbytes les plus difficiles à convaincre. Parmi ceux qui n’avaient encore jamais porté de progressifs, 9 sur 10 ont souhaité continuer à porter les verres à l’issue du test. Et 93 % de ceux qui utilisaient déjà des progressifs ont déclaré avoir une posture plus naturelle durant leurs activités quotidiennes.