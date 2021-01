On a tous croisé sur les réseaux sociaux des vidéos de porteurs daltoniens qui essayent pour la première fois les lunettes Enchroma et découvrent avec beaucoup d’émotions le monde sous un autre jour. Une autre solution vient de voir le jour pour ces porteurs atteints de dyschromatopsie : les verres Kolorblind de la société Koptical.

Le verrier s’adresse avec cette nouvelle gamme de verres aux presque 10 % de Français daltoniens. Cette anomalie des gènes de la couleur situés sur le chromosome X touche davantage les hommes que les femmes. Avec ces verres unifocaux, progressifs et mi-distance, Koptical promet « une perception des couleurs et des contrastes dont ils étaient privés ». « Informer les prescripteurs et leurs patients qu’il existe désormais une réelle solution face au daltonisme, c’est une nouvelle possibilité qu’offre Koptical à l’opticien de renforcer son rôle de professionnel de santé », ajoute le verrier.

Des verres particuliers

Les verres de la gamme Kolorblind augmentent fortement « le contraste entre les signaux de couleur atténuant les symptômes du daltonisme. » Ils corrigent les deux types de daltonisme les plus fréquents : protanope et deutéranope. Ils sont également munis d’un traitement durci et offrent une protection UVA et UVB 100 %. Un traitement antireflet en face interne augmente le confort. Ils sont disponibles en deux teintes et miroir selon le type de daltonisme : le KP rose miroir (protanope) et le KD violet miroir (deuteranope). Ces verres qui sont d’ores et déjà disponibles à la commande, doivent être personnalisés pour optimiser la correction du daltonisme, compte tenu des différents types de daltonisme d’un porteur à l’autre.