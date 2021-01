Actualité chargée pour Essilor en ce début d’année 2021. Après avoir présenté un nouveau logo et le lancement du Varilux Comfort Max pour convaincre les primo-presbytes de s’équiper en progressifs, le verrier se lance dans une nouvelle campagne média sur Varilux.

« Le vaste plan de médiatisation mis en place s’inscrit dans notre ambition au long cours de promouvoir toujours plus la marque Varilux auprès du grand public et de soutenir la fréquentation des magasins partenaires, un enjeu d’autant plus fort que la période reste très incertaine. La notoriété des verres Varilux est sans égale sur le marché : c’est un puissant levier pour convaincre le consommateur de se rendre en magasin et s’équiper en verres progressifs, et donc d’investir dans sa santé visuelle », explique Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France.

Naturellement, cette nouvelle campagne vise la cible des presbytes dans sa globalité et des jeunes presbytes en particulier. On y suit un architecte tout au long de sa journée de travail en détaillant ses besoins visuels que ce soit pour dessiner, faire des plans sur écrans, en vision de près comme de loin. Pour le verrier, « le consommateur retient ainsi le message central : grâce aux technologies de la marque Varilux, il peut voir sans limites dans toutes ses activités du quotidien ». A la fin du spot, on incite les téléspectateurs à prendre rendez-vous avec l’un des opticiens engagés Essilor.

Ce spot sera diffusé en TV jusqu’à la fin du mois de mars notamment avant et après le journal de 20 heures qui enregistre actuellement des records d’audience en raison de la crise sanitaire et du couvre-feu. Sur TF1, Essilor a choisi de cibler aussi le magazine Sept à huit et ses téléspectateurs. Les deux versions du spot (en 20 et 25 secondes) sont aussi programmées dans les espaces publicitaires de : TMC, LCI, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, Ushuaïa TV et TV Breizh. On les retrouvera sur la plateforme de replay de TF1, mais aussi de France TV et MyCanal.

Essilor met à disposition des opticiens partenaires qui souhaitent relayer la campagne en point de vente un ensemble de produits de communication globale ou locale et personnalisée : sticker vitrine, chevalet de comptoir, annonces presse, mailings personnalisés, etc.