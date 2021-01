Patrick Dempsey, la star qui s’est fait connaître pour son personnage de Dr Mamour dans la série Grey’s Anatomy et qui a remporté récemment un grand succès avec le rôle principal de l’adaptation de La vérité sur l’affaire Harry Quebert, prête son image à la nouvelle campagne de la collection de lunettes Porsche Design.

Un rapprochement entre l’acteur et la marque assez logique quand on connait la passion de l’acteur pour les sports automobiles. Il a d’ailleurs participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans et possède sa propre équipe, Dempsey-Proton Racing. Patrick Dempsey connaît bien notre secteur puisqu’il a déjà été sous contrat avec Serengeti et Silhouette, il y a quelques années. En 2021, il a donc été choisi pour incarner la collection Porsche Design, marque distribuée en France par Lunettes Yves Cogan, et portera 4 modèles optiques et solaires tout au long de l’année.

Les visuels de la star font partie d’un dispositif complet qui comprend également du contenu numérique pour une présence forte en ligne et les réseaux sociaux, ainsi que du matériel pour une reprise dans les points de vente physiques.

« L’objectif de la campagne mondiale et du partenariat avec Patrick Dempsey est de charmer et enchanter le consommateur et ainsi d’augmenter la demande dans les magasins de nos partenaires. Nos priorités sont l’innovation, le zeitgeist [l’esprit du temps] et la qualité. Cela s’est toujours reflété dans nos produits et fera désormais partie intégrante de notre communication auprès des clients », a ajouté Günther Herrmann, vice-président et responsable des lunettes chez Rodenstock, qui détient toujours la licence.