En ce début d’année, Shamir dévoile de nombreuses nouveautés avec une signature qui symbolise son engagement auprès des professionnels de l’optique : « Opticiens, vous méritez un partenaire focalisé sur vous ».

Premier changement qui saute aux yeux immédiatement : un nouveau logo. « La forme brute d’un verre optique divisé en 4 incarne la vitalité de l’histoire Shamir, engagée pour une meilleure vision, autour de 4 principes clés qui placent les opticiens et l’amélioration de la vision au cœur de toutes les réflexions du groupe et au centre de l’action quotidienne des équipes Shamir », explique le verrier.

Les 4 principes clés évoqués sont l’innovation, le service, l’agilité et la qualité. On les retrouve détaillés dans la nouvelle campagne digitale, lancée simultanément dans les 22 filiales de Shamir Optical Industry. En France, ce sont des collaborateurs de ses différents services (laboratoire RX, logistique ou service clients) qui prêtent leur visage à cette communication. Rappelons que Shamir est présent en France depuis 2006, avec des locaux basés à Collégien (77) et engage 70 salariés.

En ce qui concerne l’innovation, Shamir a déposé 25 brevets en moins de 10 ans. Parmi ces produits, on retrouve entre autres, le design Auto Intelligence ou Millenium pour les jeux vidéo, les traitements Glacier +UV IR et antifog, sans oublier le miroir de prise de mesure 3D Spark Mi Up.

Pour la dimension services, Shamir revient sur Inotime et sa livraison en 4 heures ou J+1 dans tous la France et sur la proximité de son service clients et de sa production (France et Portugal).

L’agilité est rendue possible grâce à « une structure à taille humaine et aux échanges directs quotidiens avec les opticiens ». Une réactivité qui permet de s’adapter rapidement aux besoins des opticiens, comme lors du premier confinement.

Enfin, la qualité et l’amélioration continue s’appuient « sur une culture technologique forte et la démarche incessante d’analyser, d’intégrer de nouvelles solutions techniques et de toujours augmenter le niveau d’exigence et de qualité. Cela est rendu possible par l’expertise et l’omniprésence d’une R&D aussi active dans la conception de nouveaux designs et traitements que dans le développement de nouveaux procédés de fabrication industrielle, propres à garantir plus de rapidité et de précision aux professionnels ainsi qu’aux porteurs », détaille robert Richon, directeur relations clients et marketing.